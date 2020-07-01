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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Estetik uzmanı Buket Önal: “Greft tuzağına düşmeyin”

İHA

Estetik uzmanı Buket Önal: “Greft tuzağına düşmeyin”

Dünyada her yıl yaklaşık 650 bin kişinin saç ektirdiğine dikkat çeken estetik ve güzellik uzmanı Buket Önal, saç ekimi operasyonlarının başarısını etkileyen faktörlere dikkat çekerek, “Greft tuzağına düşmeyin” uyarısında bulundu.
Deri problemleri, beslenme, stres, genetik faktörler, dış etkenler, vitamin ve mineral eksikliği gibi birçok nedenle yaşanan saç kaybı, saç ekimi operasyonlarıyla restore edilebiliyor. Önal, saç ekimi operasyonuna girecek kişinin bir hafta boyunca alkol kullanmaması ve 24 saat öncesine kadar ise sigara içmemesi gerektiğini kaydetti. Buket Önal “Saç ekiminin yapılacağı gün hafif bir kahvaltı yapılmalı, aşırı yağlı ve ağır yiyeceklerden kaçınılmalıdır. Doktorla mutlaka kullanılan tüm ilaç ve vitaminler paylaşılmalı. Operasyon günü saça şekil vermek için jöle veya sprey kullanılmamalıdır. Ayrıca saç ekimi için hastaneye gidilirken, kolay çıkarılıp giyilebilecek gömlek veya hırka tarzı giysiler tercih edilmelidir. Bu konularda dikkat edilmemesi durumunda iyileşme süresi uzayabilir hatta saç ekimi işlemi başarısız olabilir” dedi.
Saç ekiminde en önemli konunun kişinin saç ekimi sonrasında doğal bir görünüm elde etmesi olduğunu ifade eden Önal, “Herkesin kafa ve yüz yapısı farklılık gösterdiğinden standart saç ekimi işlemleri istenilen görünüme kavuşmayı sağlamaz. Kafa ve yüz yapısının yanı sıra yaş, cinsiyet, yüz hatları, alın kası ve ekim yapılacak bölgenin genişliği gibi unsurlar da saç ekimi planlamasını etkiler. Herkese standart bir ekim yapıldığı takdirde kişinin istediği doğal sonuçlar elde edilmeyebilir” diye konuştu.

“Operasyon tam teşekküllü hastanede uzman doktorlar tarafından yapılmalı”
“Saç ekimi her ne kadar basit bir işlem gibi görünse de hastane dışında herhangi bir yerde yaptırılmamalıdır” diyen Önal, “Saç ekimi yaptıracak kişinin sağlığı ve saç ekiminin başarısı için hastane ortamı gereklidir. Klinik gibi sadece saç ekimine odaklanılan, gerekli araç ve sağlık personelinin olmadığı yerlerden uzak durulmalıdır. Ayrıca saç ekimini yaptırılacak yere karar verildikten sonra; işlemin yapılacağı hastane, konaklama hizmeti alınacak otel ve hizmet kapsamının detayları, losyon, şampuan, vitamin temini gibi konular da sözleşme ile netleştirilmelidir” şeklinde konuştu.

“Greft tuzağına düşmeyin”
Saç ekimi işlemlerinde en çok suistimal edilen konunun greft (donör bölgeden çıkartılarak saçsız bölgeye nakledilmek için hazır olan saç folikülleri) sayısı olduğunu söyleyen Önal, sözlerini şu ifadelerle sürdürdü:
“Bazı saç ekim merkezleri greft sayısına göre fiyat verirken aslında olması gereken şey kişinin istediği görüntüye kavuşması için kaç grefte ihtiyacı olduğudur. Türkiye'de saç ekimleri maksimum greft sayısı baz alınarak yapılır. Dünyanın en tecrübeli doktorlarının olduğu Türkiye'de, dünya geneline göre saç ekimi operasyonlarında yüzde 50 maliyet avantajı sağlanıyor.”

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