Düziçi’nde 4 yeni pozitif vaka tespit edildi

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Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde geçtiğimiz günlerde bir kişinin korona virüs testinin pozitif çıkmasının ardından 4 kişinin daha test sonuçları pozitif çıktı.

Düziçi Kaymakamı Mutlu Almalı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çok kıymetli Düziçililer. İlçe içerisinde 4 vatandaşımızın daha korona virüs testi maalesef pozitif çıkmıştır. Şuan toplam vaka sayımız maalesef 5 olmuştur. Konu ile alakalı filyasyon çalışmaları devam etmektedir. Bireysel tedbirleri elden bırakmayalım. Lütfen maskesiz dışarıya çıkmayalım, sosyal mesafeye dikkat edelim" dedi.

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