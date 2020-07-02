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Sağlık Turizmi Temsilcisi Oktay Tüney: “Türkiye de saç ekimi turizmi bu yıl düşüşe geçti ” Tüney, Çin, yurt dışında açılan çok sayıda yeni saç ekim merkezinin Türkiye'den yetişmiş personelleri cazip tekliflerle transfer ettiğini, Kaliforniya, Kazablanka, Bakü, Tiflis, İsrail, Arnavutluk, Avrupa'nın ve Ortadoğu'nun birçok ülkesinde Türk sağlık personellerinin çalıştığını söyledi

İHA

Wordplast Hair Center Sağlık Turizm Direktörü Oktay Tüney Oktay Tüney, Son 15 yılın turizm ve sağlık alanında en büyük gelir kaynaklarından biri olan saç ekimindeki yükseliş ibresinin bu yıl yönünü aşağı çevirdiğini söyledi.

Sağlık Turizmi Temsilcisi Oktay Tüney: “Türkiye de saç ekimi turizmi bu yıl düşüşe geçti ” Tüney, Çin, yurt dışında açılan çok sayıda yeni saç ekim merkezinin Türkiye'den yetişmiş personelleri cazip tekliflerle transfer ettiğini, Kaliforniya, Kazablanka, Bakü, Tiflis, İsrail, Arnavutluk, Avrupa'nın ve Ortadoğu'nun birçok ülkesinde Türk sağlık personellerinin çalıştığını söyledi

Wordplast Hair Center Sağlık Turizm Direktörü Oktay Tüney Oktay Tüney, Son 15 yılın turizm ve sağlık alanında en büyük gelir kaynaklarından biri olan saç ekimindeki yükseliş ibresinin bu yıl yönünü aşağı çevirdiğini söyledi.
Bugüne kadar yurt dışından gelenler için ekonomik paketler ve kaliteli hizmetin Türkiye'yi saç ekiminde cazip kıldığını hatırlatan Tüney, “Fakat yurt dışı kliniklerden cazip teklifler alan sağlık personelimiz artık yurt dışına götürülüyor. Personel yetiştiriyor ve 34 ay yüksek ücretlerle çalıştırılıyor.Sağlık personelleri ise yurt dışındaki kliniklerden aldığı yüksek ücretlere hayır diyemiyor. Gidip saç ekip, personel yetiştirme karşılığında 35 ay yüksek ücretlerle anlaşma yapıyorlar. Hatta ailelerini, çocuklarını, oturumlarını alarak o ülkelere yerleştiriliyorlar. Ancak bunun ülkemize verdiği zararı fark edemiyorlar" dedi.
Son 6 yılda "Ayağa hizmet" şeklinde başlatılan bu işin artık çığırından çıktığını vurgulayan Tüney, Türkiye'de birçok sektörü etkileyen ve önemli gelir kaynaklarından olan saç ekimi turizminin geçen yıllara oranla bu yıl yüzde 50 düşük kapasite ile çalıştığını kaydetti. Oktay Tüney, saç ekim merkezlerinin denetimsizliği ve eğitimsiz personelin var olan kaliteyi düşürdüğünü de sözlerine ekledi. Tüney, "yıllardır denetimsizliği fırsat bilerek hizmet veren merdiven altı kurumların, sağlık personeli bile olmayan kişiler tarafından verilen hizmetlerin oluşturduğu acemilikler ve kötü sonuçlar yurt dışı hastalarının güvensizliğine yol açtı" dedi.
Tüney şöyle devam etti;
"Bu yıl saç ekimi sezonu iyi açılmadı, telefonla arayan hastalar en düşük fiyatları bile yüksek buluyor. Kısa sürede yüksek ücretler kazanan sağlık personeli işi kaptırdığının farkında değil. Saç ekim merkezlerinin çok ciddi bir ekonomik girdisi ve dağılımı var. Uçak biletinden,taksiciden,restoranlardan, otellere kadar düşünecek olursanız büyük bir kitle ve çeşitli sektörler bu işten kazanç sağlıyor. Ayrıca medikal malzeme sağlayıcıları Türkiye'den çok yurt dışına malzeme gönderdiklerini söylüyorlar. Çin, Kaliforniya, Kazablanka, Bakü, Tiflis, İsrail, Arnavutluk, Avrupa'nın ve Ortadoğu'nun birçok ülkesinde Türk sağlık personelleri çalışıyor. Ellerinde çanta havalimanlarında hafta hafta ve ülke ülke dolaşarak biriktirilmiş hastaların işlemlerini yapıyorlar.Türkiye'deki asıl kliniklerse bu yıl ellerinde telefonun çalmasını bekliyor.Türk vatandaşları bile "burada artık daha ucuz neden gelelim ki " diye gelmez oldular.Dış ülkelerde, reklam verme zorlukları oluşturulduğu gibi, pek çok ülkede Türkiye hakkında yapılan olumsuz yayınlar,kötü sonuçların yayılması ile hastaların tercihlerini etkilemesi hem saç ekim merkezleri hem de ülkemiz için büyük bir maddi kayba sebep oluyor."

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