Silahı ateş alan çoban yaralandı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, elindeki silahı ateş alan 17 yaşındaki çoban yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yeni Farsak Köyü, Tespi mevkisinde hayvanlarını otlatmak için evden çıkan M.K. yanında taşıdığı av tüfeğinin ateş alması sonucu yaralandı. Olay yerinde çağrılan ambulans ile Düziçi Devlet Hastanesine kaldırılan M.K. burada yapılan ilk müdahalenin ardından Osmaniye Devlet Hastanesine sevk edildi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Canlı Skor
-
İddaa
-
Süper Lig
-
1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.