Engelli vatandaş, İŞKUR desteğiyle hayvancılık yapmaya başladı Veli Avlamaz, 32 bin 350 lira destekle 3 inek alıp sütünü satarak ailesinin geçimini sağlamaya başladı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde diyabet hastalığından dolayı yüzde 42 engeli olan Veli Avlamaz, İŞKUR tarafından verilen ‘Engelli ve eski hükümlü iş yeri açma’ hibe kredisiyle aldığı 3 inek ile hayvancılık yaparak ailesinin geçimini sağlamaya başladı.

İlçeye bağlı Yarbaşı Beldesi’nde ikamet eden evli ve 3 çocuk babası 49 yaşındaki Veli Avlamaz, ilerleyen diyabet hastalığından dolayı yüzde 42 engelli raporu aldı. Engelinden dolayı çalışamaz hale gelen Avlamaz, İŞKUR tarafından verilen ‘Engelli ve eski hükümlü iş yeri açma’ hibe kredisine başvurdu. İŞKUR'dan aldığı 32 bin 350 lira destekle 3 inek satın alan Avlamaz, proje sayesinde kurduğu işle ailesinin geçimini sağlıyor.

Engelinden dolayı projeye başvurduğunu ifade eden Veli Avlamaz, “İşe ihtiyacım vardı. Çevremdekilerden devletin İŞKUR üzerinden engelli ve hükümlülere inek verdiğini duydum. Ben de engelli olduğum için Osmaniye İl Müdürlüğüne giderek başvuruda bulundum. Daha sonra girişimcilik kursuna gittim. Engelimden dolayı müracaat ettim. Başvurum onaylandı. Yapılan hibeyle 3 tane inek aldım. Şimdi ineklerin sütünü satarak geçimimi sağlıyorum. Allah devletimizden razı olsun” diye konuştu.

Osmaniye İŞKUR İl Müdürü Ahmet Altunkaynak, hükümlü ve engellilere yönelik proje kapsamında destekledikleri Veli Avlamaz’ı Yarbaşı Beldesi’nde ziyaret ederek, başarılar diledi.

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