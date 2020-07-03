Osmaniye'de kümeste yılan operasyonu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Osmaniye’de bir evin bahçesinde bulunan kümese giren yılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak doğal yaşam alanına bırakıldı.

Fatih Mahallesi, 3032. Sokakta bir evin bahçesinde bulunan kümese giren yılan paniğe neden oldu. Vatandaşlar, Osmaniye itfaiyesini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye erleri, kümesteki yılanı yakalamak için çalışma başlattı. Eline aldığı aletle kümese giren itfaiye eri, kısa sürede yılanı yakalayarak doğal yaşam alanına bıraktı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.