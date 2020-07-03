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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ala Cami 96 yıl sonra cemaatine kavuştu Restore edilerek yeniden ibadete açılan camide cuma namazı kılındı

İHA

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde restore edilen tarihi Ala Cami, 96 yıl sonra cuma namazıyla ibadete açıldı.

Ala Cami 96 yıl sonra cemaatine kavuştu Restore edilerek yeniden ibadete açılan camide cuma namazı kılındı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde restore edilen tarihi Ala Cami, 96 yıl sonra cuma namazıyla ibadete açıldı.
İlçenin ve bölgenin adeta sembolü haline gelen, Roma, Bizans ve Türk medeniyetlerini bir arada yaşatan Ala Cami'nin 6 yıl önce başlatılan restorasyon çalışmaları Vakıflar Genel Müdürlüğünce tamamlandı.
İbadete hazır hale getirilen ve 96 yıl sonra yeniden ibadete açılan camide cuma namazı kılındı.
Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, açılış töreninde yaptığı konuşmada tarihi caminin cemaatine kavuştuğunu belirterek, "Allah hepimize burada güzel ibadetler yapmayı nasip etsin. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.
AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu ise tarihi caminin, aslına uygun şekilde restore edildiğini vurgulayarak, "Cami nasıl 14801490 yıllarında Dulkadiroğlu Beyliği zamanında cami olarak ibadete açıldıysa 96 yıl sonra yine insanlığın hizmetine sunduk" diye konuştu.
Hatay Vakıflar Bölge Müdürü Ümit Gökhan Çiçek de yaptığı açıklamada, cami çevresindeki kazılarda önemli mozaikler ve yapı kalıntılarının gün yüzüne çıkarıldığını söyledi.
Ortaya çıkan eserin, yalnızca cami ve ibadet yeri olarak düşünülmemesi gerektiğini belirten Çiçek, "Kıymetli mozaikleri, arkeolojik alanı ve tarihi eser vasfı nedeniyle çevresinde yürüyüş ve gezinti yolları tasarlandı, mozaiklerin görülebileceği cam teras yapıldı" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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