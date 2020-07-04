Kadirli’de 1 öğretmen ve 9 öğrencide korona virüs tespit edildi Özel ders veren öğretmenin 9 öğrencisine hastalığı bulaştığı ortaya çıktı

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde özel ders veren 1 öğretmen ve 9 öğrencisinde korona virüs tespit edildi.
Edinilen bilgiye göre A.Ç. isimli öğretmen yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvurdu. Öğretmen A.Ç’ye yapılan Covid19 testi pozitif çıkınca filyasyon çalışmaları kapsamında özel ders verdiği 14 öğrencisine de korona testi yapıldı. Öğrencilerden 9’unda korona virüs tespit edildi. Öğretmen ve öğrencileri Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Öğrencilerin aileleri ve temas ettiği kişiler ise evlerinde 14 gün izolasyon altına alındı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.