Osmaniye'de otomobil takla attı; Doğa ile Duru öldü, 4 kişi yaralı

<br>İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA) OSMANİYE'de, kontrolden çıkıp, bariyerlere çarparak, takla atan otomobildeki Doğa (13) ve kardeşi Duru (9) Aydoğan yaşamını yitirdi, 4 kişi ise yaralandı. <br>Kaza, dün E90 yolu Taşoluk Tüneli mevkisinde meydana geldi. Bahçe ilçesinden Gaziantep yönüne giden Oktay Aydoğan (49) yönetimindeki 27 VK 423 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, bariyerlere çarpıp, takla attı. Ters dönen araçtaki sürücü Oktay Aydoğan ile Bilge Aydoğan (47), C.A. (17) ve İ.A. (21) yaralanırken, Doğa ile kardeşi Duru Aydoğan hayatını kaybetti. İhbarla kaza yerine gelen sağlık görevlileri, 4 yaralıyı ambulanslarla Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. 2 kardeşin cansız bedenleri de hastane morguna götürüldü. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye / Bahçe İbrahim EMÜL<br>2020-07-08 11:31:35<br>
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