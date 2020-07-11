Osmaniye'de şehitler için mevlit okutuldu

Osmaniye'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, şehitler için Envarül Hamit Camiinde Mevlidi Şerif okundu.

Vali Yılmaz, Mevlidi Şerif öncesinde Envarul Hamit Camii Şehitliğini ziyaret ederek, şehitler için dua okudu.

Mevlidi Şerif’e Vali Dr. Erdinç Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mustafa Bolat, kamu kurum ve kuruluşları il müdürleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Mevlit programında Kur'anı Kerim ve Mevlidi Şerif okundu, ardından şehitler için İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu tarafından dua edildi.

Mevlidi Şerif’in ardından cami önünde vatandaşlarımıza ikramlarda bulunuldu.

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