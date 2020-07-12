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LGS'ye giren öğrencinin cevap kağıdı kayboldu Osmaniyeli Akbaş ailesi okuldan gelen telefonla şok oldu 8’inci sınıf öğrencisi Pınar Akbaş: "Sınava çok çalışmıştım tüm emeğim boşa gitti" Kadirli İlçe Milli Eğitim Müdürü İlyas Tapsız, cevap kağıdının nerede kaybolduğunun araştırıldığını bildirdi

İHA

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde Liselere Geçiş Sınavına (LGS) giren öğrencinin, sınavdan sonra cevap kağıdının kaybolduğu ortaya çıktı.

LGS'ye giren öğrencinin cevap kağıdı kayboldu Osmaniyeli Akbaş ailesi okuldan gelen telefonla şok oldu 8’inci sınıf öğrencisi Pınar Akbaş: "Sınava çok çalışmıştım tüm emeğim boşa gitti" Kadirli İlçe Milli Eğitim Müdürü İlyas Tapsız, cevap kağıdının nerede kaybolduğunun araştırıldığını bildirdi

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde Liselere Geçiş Sınavına (LGS) giren öğrencinin, sınavdan sonra cevap kağıdının kaybolduğu ortaya çıktı.
Edinilen bilgiye göre, Kadirli Şehit Musa Sarıgöz Ortaokulu 8’inci sınıf öğrencisi Pınar Akbaş, 20 Haziran’da yapılan LGS sınavına yine kendi okulunda girdi. 16 Temmuz'da sınav sonucunun açıklanmasını beklemeye başlayan aileye okuldan telefon gelerek öğrenci ile birlikte okula gelmeleri istendi. Öğrencinin annesi Sevgi Akbaş kızını da alarak okula gitti. Okul yetkilileri aileye öğrencinin sınav cevap kağıdının kayıp olduğunu ve Pınar Akbaş’ın bu konuda bilgisine başvuracaklarını söyledi. Sınav sonucunu beklerken aldığı bu haberle şok yaşayan öğrenciye sınava kesin girip girmediği soruldu.
Sınav sonrası üzerinde adının yazılı olduğu soru kitapçığını da aldığını söyleyen Pınar Akbaş, “Ben okulumda sınava girdim. Ancak geçtiğimiz hafta bizi okula çağırarak optiğimin kaybolduğunu söylediler. Sınava çok çalışmıştım tüm emeğim boşa gitti. 76 soru cevapladım. Bazı soruları da boş bıraktım. Benim sınava girdiğim salonda arkadaşım da vardı beni sınavda o da gördü. Şu anda sınava hiç girmediğim görünüyor” dedi.
“Kızımın geleceği ile oynanmasın” diyen anne Sevgi Akbaş ise “Bizi okuldan çağırdılar geldik. Kendilerini bakanlıktan aramışlar sanırım bize öyle dediler ve kızımın cevap optik kağıdının kayıp olduğunu söylediler. Pandemi döneminde kızım sürekli ders çalışmıştı. Dershaneye de göndermiştim. Bana adresime en yakın okula göndeririz dediler. Ben öyle olsun istemiyorum kızımın hakkının aranmasını istiyorum. Bakanlıktan ve Cumhurbaşkanımızdan bu konuda yardım bekliyorum” şeklinde konuştu.
Konuyla ilgili Kadirli İlçe Milli Eğitim Müdürü İlyas Tapsız ise Bakanlıktan şube müdürünün arandığını ve konudan haberdar olduklarını belirterek, "Öğrencimizin cevap kağıdının birinin olmadığı söylendi. Soru kitapçığının arasında mı kaldı, buradan gönderildi başka yerde mi kayboldu henüz bilmiyoruz. Bakanlık oradan araştırıyor biz de buradan araştırıyoruz. Aileyi bunun için okuldan aradılar ve bilgilendirdiler" dedi.

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