Evin bahçesinde kenevir yetiştirmiş

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde evinin bahçesinde Hint keneviri yetiştiren şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, polis ekiplerini yaptığı araştırmada, Hint Keneviri yetiştirdiği belirlenen D.Ö (30) isimli şahısın, Boğaziçi Mahallesindeki evinde, Düziçi Cumhuriyet Başsavcılığından alınan kararla arama yapıldı. Aramada evin bahçesinde ekili 20 kök Hint kenevir bitkisi bulundu.
Ev sahibi D.Ö. gözaltına alındı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.