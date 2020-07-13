Düziçi'nde aranan 4 kişi yakalandı

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Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde aranan 4 şahıs yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, çeşitli adli makamlarca aranan dört şahsın önceden tespit edilen ikametlerine Düziçi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyon sırasında E.K (45), H.Ş.K (35), M.K (49) ile F.A (30) isimli şahıslar yakalandı.

Şahıslardan F.A (30) tutuklanarak Osmaniye Cezaevine gönderilirken, diğer şahsılar ise çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı.

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