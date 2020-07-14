Osmaniye'de, Karaçay Çevre Yolu mevkisinde, şehitler anısına 2017 yılında oluşturulan 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Hatıra Ormanı’na 200 fidan dikildi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında yapılan fidan dikim törenine, Vali Dr. Erdinç Yılmaz, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Türk, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Zafer Tombul, İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş, Belediye Başkan Yardımcıları Mehmet Hulusi Akkuş ve Mustafa Balkaya, 15 Temmuz Şehidi Polis Memuru Mehmet Karacatilki'nin annesi Nuriye Karacatilki ve babası Hamza Karacatilki, kamu kurum ve kuruluşları il müdürleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Hatıra Ormanı'na fidan dikerek can suyunu veren Vali Dr. Erdinç Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında gerçekleştirdiğimiz bu etkinlikte, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Hatıra Ormanımıza yeni fidanlar diktik. Bu vesile ile aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlık ve afiyet diliyorum" dedi.

Protokol mensupları da 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Hatıra Ormanına fıstık çamı, defne, harnup, mavi servi ve kara servi fidanlarını diktiler.

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