Osmaniye’de silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Osmaniye’de bir iş yerinde çıkan silahlı kavga sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, olay Rahime Hatun Mahallesi'nde bir iş yerinde meydana geldi. İş yerinde 3 kişi arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi sonucu taraflardan birinin tabancayla ateş etmesiyle Tahsin Dağ (56), C.Ö. ve Y.E. adlı kişiler yaralandı. Çevredekilerin ihbarı sonucu olay yerine çok sayıda polis ekibi ve ambulans sevk edildi. Ambulansla ildeki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Tahsin Dağ, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

1 kişinin ölümü 2 kişinin de yaralanmasına sebep olan olayda silahı kullandığı iddia edilen M.D. adlı kişi polis tarafından aranıyor.

Soruşturma sürüyor.

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