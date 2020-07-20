Tüfekle oyun ölüm getirdi 13 yaşındaki çocuk av tüfeğinden çıkan kurşunla hayatını kaybetti

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 13 yaşındaki kız çocuğu, oynadığı tüfeğin ateş alması sonucu hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kızyusuflu köyünde meydana gelen olayda, iddiaya göre evde bulunan av tüfeği ile oynayan 13 yaşındaki Aysima K. adlı kız çocuğu, tüfeğin ateş alması sonucu başından vuruldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Aysima K.’nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından küçük kızın cansız bedeni morga kaldırıldı.
Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.