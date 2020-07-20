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Osmaniye'de silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı (2)

DHA

Osmaniye'de silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı (2)


CİNAYET ŞÜPHELİSİ ÇATIŞMADA ÖLDÜ
Osmaniye'de bir kişiyi öldürüp, iki kişiyi de yaraladığı saptanan Mikail Dağ'ı yakalamak için harekete geçen polis, şüpheliyi Rizaiye Mahallesi'ndeki babasının evinde olduğu bilgisine ulaştı. Adrese baskın yapan polis, evin içerisindeki Dağ'a teslim çağrısında bulundu. Şüphelinin polislerin üzerine ateş açması sonucu 2 polis yaralandı. Çıkan çatışmada cinayet şüphelisi Dağ, Özel Harekat polisi tarafından göğsünden vuralarak etkisiz hale getirildi. Olay yerinde hazır bekletilen ambulans ile hastaneye kaldırılan Dağ, hayatını kaybetti. Hastanede tedavisi süren iki polisin ise durumunun iyi olduğu bildirildi. İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye / Merkez OSMANİYE, (DHA)
2020-07-20 20:33:27

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