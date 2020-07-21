Başkan makam aracını gelin arabası olarak tahsis ediyor

Osmaniye'nin Düziçi ilçesine bağlı Yarbaşı Belde Belediye Başkanı Mustafa Kaynar, makam aracını, düğün yapan gençlere “gelin arabası” olarak tahsis ediyor.

Yarbaşı Belediye Başkanı Mustafa Kaynar konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Vatandaşımıza ihtiyacı olan her türlü hizmeti vermeye devam ediyoruz. Bu bağlamda düğünlerin yoğun olduğu şu günlerde makam aracımızı, Osman Aydın kardeşimiz için gelin arabası yaptık. Talep olduğu sürece biz makam aracımızı gençlere gelin arabası olarak vermeye devam edeceğiz. Ve hiçbir ücrette talep etmeyeceğiz. Şimdiden evlenen ve evlenecek olan bütün çiftlerimize ömür boyu mutluluklar dilerim" dedi.

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