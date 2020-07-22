Osmaniye'de DEAŞ'ın 'savaşçı' teröristi yakalandı



İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA) OSMANİYE'de, DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda örgütte 'savaşçı' olarak faaliyet gösteren A.O. ile örgütsel dini eğitim veren G.E., gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından, Suriye'deki çatışma bölgeleri ile irtibatlı olarak faaliyet gösteren teröristlerin tespitine ve engellenmesine yönelik çalışma başlatıldı. Bu kapsamda, Suriye'de bulunduğu süre içerisinde DEAŞ terör örgütü içerisinde 'savaşçı' olarak faaliyet gösterdiği öğrenilen Suriye uyruklu A.O. ile terör örgütünün içerisinde 4 yıl örgütsel dini eğitim veren kadın şüpheli G.E., kaldıkları adreslere düzenlenen operasyonlarla yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. G.E. ve A.O., jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edilecek.DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL

2020-07-22 10:13:05



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