Kaçak kazı yapan 5 defineci yakalandı

İbrahim EMÜL/TOPRAKKALE (Osmaniye), (DHA)OSMANİYE'nin Toprakkale ilçesinde, zeytin bahçesinde kaçak kazı yapan 5 şüpheli, suçüstü yakalandı.
İl jandarma komutanlığı ekipleri, Toprakkale ilçesi Tüysüz beldesi Körkuyu mevkisindeki zeytin bahçesinde izinsiz kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Belirtilen adrese operasyon düzenleyen ekipler, Y.E., M.B., İ.H.B., Y.E. ve H.Ö.'yü kazı yaptıkları sırada suçüstü yakalayarak, gözaltına aldı.
Çevrede yapılan aramada 2 adet dedektör ve kazı malzemeleri ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye / Toprakkale İbrahim EMÜL
2020-07-22 12:06:43
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Canlı Skor
-
İddaa
-
Süper Lig
-
1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.