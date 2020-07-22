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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kaçak kazı yapan 5 defineci yakalandı

DHA

Kaçak kazı yapan 5 defineci yakalandı


İbrahim EMÜL/TOPRAKKALE (Osmaniye), (DHA)OSMANİYE'nin Toprakkale ilçesinde, zeytin bahçesinde kaçak kazı yapan 5 şüpheli, suçüstü yakalandı.
İl jandarma komutanlığı ekipleri, Toprakkale ilçesi Tüysüz beldesi Körkuyu mevkisindeki zeytin bahçesinde izinsiz kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Belirtilen adrese operasyon düzenleyen ekipler, Y.E., M.B., İ.H.B., Y.E. ve H.Ö.'yü kazı yaptıkları sırada suçüstü yakalayarak, gözaltına aldı.
Çevrede yapılan aramada 2 adet dedektör ve kazı malzemeleri ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye / Toprakkale İbrahim EMÜL
2020-07-22 12:06:43

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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