Osmaniye'de otomobilin çarptığı anne öldü, kızı yaralandı

"O kurnadan bu kurnaya"

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Osmaniye'de yolun karşısına geçerken bir otomobilin çarptığı anne öldü, kızı yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yasin B.'nin (27) kullandığı 80 GR 255 plakalı otomobil, Güney Çevre Yolu Fakıuşağı mevkisinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Kader Aksüt (36) ile kızı Zeynep Aksüt'e (18) çarptı.

Kader Aksüt kaza yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan Zeynep Aksüt ise ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sürücü Yasin B.'nin gözaltına alındığı öğrenildi.

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