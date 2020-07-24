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Osmaniye’de 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD verilerine göre, merkez üssü Osmaniye'nin Sumbas ilçesi Küçükçınar Köyü olan saat 13.18'de, yerin 10 kilometre derinliğinde 3.2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem sonrası ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmazken, deprem kısa süreli paniğe neden oldu.

Deprem, Osmaniye'nin Düziçi, Bahçe, Kadirli ve Adana'nın Kozan ilçesinde hissedildi.

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