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Düziçi´de saklı cennet: Kocakesme Şelalesi

DHA

Düziçi´de saklı cennet: Kocakesme Şelalesi


Malik GÖDELİNER/DÜZİÇİ (Osmaniye), (DHA)- OSMANİYE'nin Düziçi ilçesindeki Kocakesme Şelalesi, görsel güzelliği ve serinliği ile doğa tutkunlarını kendisine hayran bıraktı.  
Profesyonel Doğa ve Su Sporları Kulübü (PRODOSS), ilçedeki Berke Barajı civarında bulunan Yeşildere Vadisi'nde doğa yürüyüşü düzenledi. Yürüyüşe katılan doğa tutkunları, ilk defa gördükleri vadi içindeki Derebaşı Çayı'nda, onlarca şelalenin olduğu parkurda, Derebaşı Yaylası'na kadar yürüdü. Dere içinde oluşan doğal havuzlar ve şelalelerde yüzerek, parkuru tamamlayan doğa tutkunları görsel şölene hayran kaldıklarını söylediler.
PARKUR ANLATILMAZ YAŞANIR
PRODOSS Başkanı Mehmet Yakut, yürüyüşün çok güzel geçtiğini belirterek, şunları söyledi:
"Doğal bitki örtüsü, havuzları, şelalesi, patikası bizleri adeta büyüledi. Zaman zaman su geçişleri yaparak, küçük şelalelerde, doğal havuzlarda yüzerek ve çok güzel bir doğada yürüyerek muhteşem bir gün geçirdik. Bu kadar güzel bir doğada tüm doğaseverler günün bitmesini istemediler. Bölgeye o kadar hayran kaldık ki yakın bir zamanda tekrar gelmeyi planlıyoruz. Bu parkur gerçekten anlatılmaz, yaşanır. Bu güzel günde birlikte yürümekten büyük keyif aldığımız tüm doğaseverlere ve emeği geçen herkese teşekkürler" dedi.DHA-Genel Türkiye-Osmaniye / Düziçi Malik GÖDELİNER
2020-07-25 10:02:46

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