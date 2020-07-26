Amanoslar'da PKK sığınağında yaşam malzemeleri ele geçti

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İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)OSMANİYE'de, Amanos Dağı eteklerinde güvenlik güçlerince yürütülen arazi arama-tarama faaliyetlerinde, PKK'lı teröristlere ait olduğu değerlendirilen, toprağa gömülü sığınaktan çok miktarda yaşam malzemesi ele geçti.

İl Jandarma Komutanlığı'nca terörle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar çerçevesinde, Amanoslar bölgesinde, Jandarma Özel Harekat ve Jandarma Komando timlerince sürdürülen arama-tarama faaliyetlerinde, PKK'lı teröristlerce kullanıldığı değerlendirilen bir noktada toprağa gömülü sığınaklar bulundu. Gerekli çevre güvenliği alınarak yapılan aramada çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi. Malzemeler Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla imha edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL

2020-07-26 15:05:42



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