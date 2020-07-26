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Amanoslarda PKK'nın sığınağında yaşam malzemeleri ele geçirildi

İHA

Osmaniye'de, Amanos Dağı eteklerinde PKK'lı teröristlere ait sığınakta çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Amanoslarda PKK'nın sığınağında yaşam malzemeleri ele geçirildi

Osmaniye'de, Amanos Dağı eteklerinde PKK'lı teröristlere ait sığınakta çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığınca terörle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar çerçevesinde, Amanoslar bölgesinde, Jandarma Özel Harekat ve Jandarma Komando timlerince sürdürülen aramatarama faaliyetlerinde, PKK'lı teröristlerce kullanıldığı değerlendirilen bir noktada toprağa gömülü sığınaklar bulundu.
Çevre güvenliği alınarak yapılan aramada çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.
Malzemelerin imha edildiği, bölgede arama tarama faaliyetlerinin sürdürüldüğü bildirildi.

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