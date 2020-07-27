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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tahıl üreticilerine 'erken hasat' uyarısı

DHA

Tahıl üreticilerine 'erken hasat' uyarısı


İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)OSMANİYE Tarım ve Orman İl Müdürü Recep Bulut, tahıl üretiminde kayıplara sebep olan en önemli etkenin, erken hasattan kaynaklı ürün kayıpları olduğunu söyledi. Tahıl üreticilerini hasat konusunda uyaran Bulut, "Son yıllarda bölge çiftçilerimiz tahılları erken hasat etmeye başlamıştır. Erken hasatta tahılda kalite düşmekte, yüksek nem oranı özellikle depolama sürecinde böceklenme ve küflenmeye yol açmaktadır" dedi.
Gelişen dünyada ve Türkiye'de insan beslenmesinin en büyük temel gıdasının, tahıl ve tahıl ürünleri olduğunu kaydeden Müdür Bulut, üreticilere uyarılarda bulundu. Bulut, "Ülkemizdeki toplam arazinin üçte ikisi tahıl ekimine ayrılmış olduğu halde, tahıl üretimine hala ihtiyaç duymaktayız. Artan dünya nüfusu tahıl üretiminde verimi ve sürekliliği zorunlu kılmaktadır. Bu sebeple tahıl üretimimizde verim kaybına sebep olan nedenleri mümkün olduğunca asgariye indirmemiz gerekmektedir" dedi.
Tahıl üretiminde kayıplara sebep olan en önemli etkenin erken hasatla rutubetli üründen kaynaklı ürün kayıpları olduğuna dikkat çeken Bulut, şöyle devam etti: "Son yıllarda bölge çiftçilerimiz tahılları erken hasat etmeye başlamıştır. Erken hasatta tahılda kalite düşmekte, yüksek nem oranı özellikle depolama sürecinde böceklenme ve küflenmeye yol açmaktadır. Ek kurutma, çok fazla havalandırma ve ilaçlama desteğine ihtiyaç olmaktadır. Bu da verimi düşürerek ülke ekonomisini etkilemektedir. Bu kapsamda, ekonomiyi bu denli etkileyen ürün kaybının en aza indirilmesi için erken hasat konusunda ilimiz çiftçilerinin zamanında hasada önem vermesi gerekmektedir. Bunun neticesinde kayıplar en aza indirilerek daha fazla ürün ve daha fazla ekonomik getiri sağlanacaktır." diye konuştu. DHA-Ekonomi Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL
2020-07-27 16:19:27

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