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Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında Sabun Çayı ve Şelalesine girişler yasaklandı.

Düziçi ilçesinde korona virüs vakalarının artması nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararlar aldı.

İlçede yapılacak olan düğünlerde sadece fon müziği dinletisine izin verilmesine davul, zurna ve orkestra kullanımının yasaklanmasına, Sabun Çayı ve Şelalesi ile mesire alanına girişlerin yasaklanmasına karar verildi.

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