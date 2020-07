Vali Yılmaz’dan AYT birincisine ödül Türkiye birincisi Ümit Can Evleksiz, başarının sihirli bir formülü olmadığını, disiplinli bir çalışma, yeteri kadar tekrar yaparak ve bol deneme çözerek başarıyı elde ettiğini söyledi

Osmaniye Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, 2020 YKS’de AYT Eşit Ağırlıkta Türkiye Birincisi olan Ümit Can Evleksiz’i ödüllendirdi.

Osmaniye Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, 2020 YKS’de AYT Eşit Ağırlıkta 500 tam puan alarak Türkiye birincisi olan TOBB Fen Lisesi öğrencisi Ümit Can Evleksiz’i makamında kabul etti. Ziyarette İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak, TOBB Fen Lisesi Müdürü Zekeriye Urul, öğrencimizin ailesi ve öğretmenleri de yer aldı. Vali Yılmaz, Türkiye birincisi Ümit Can Evleksiz’i tebrik ederek, hediyelerini verdi.

Vali Dr. Erdinç Yılmaz, ziyaret sırasında yaptığı konuşmada, “Ümit Can evladımıza, bize bu gururu yaşattığı için çok teşekkür ediyorum. Ümit Can’ın bu başarısını hep sürdüreceğine inanıyorum. Bu disiplinli çalışmasına devam ettiği sürece inşallah hedeflerine ulaşacak ve bizi de her zaman gururlandıracaktır. Ümit Can’ın annesi değerli hanımefendiyi ve babası beyefendiyi böyle bir evlat yetiştirdikleri ve ona destek oldukları için kutluyorum. İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzü, Okul Müdürümüz ve öğretmenlerimizi de bu başarıya katkılarından dolayı kutluyorum” diye konuştu.

Bu başarının bir motivasyon oluşturacağını da belirten Vali Yılmaz, “Ayrıca ilimizde Kadirli ilçemizden Türkiye ikincisi olan bir öğrencimiz de var. Biz inşallah bu başarıyı önümüzdeki yıllarda artırarak devam etme arzu ve hedefi içinde olacağız" dedi.

Türkiye birincisi Ümit Can Evleksiz ise başarının sihirli bir formülü olmadığını, disiplinli bir çalışma, yeteri kadar tekrar yaparak ve bol deneme çözerek başarıyı elde ettiğini söyledi. Öğretmenlerinin anlattığı bilgileri evde tekrar ettiğini, sınavlara yeteri kadar çalıştığını ifade eden Evleksiz, sınava girecek öğrencilere ise şu tavsiyelerde bulundu, “Bilgileri kağıt üzerinde bırakmamak gerekiyor. Ben sadece kitaplardan değil, bazen öğretmenlerime bazen arkadaşlarıma sorarak, bazen internetten araştırarak, bazen de görsellerle destekleyerek öğrendim. İnternetten tavsiyeler aldım, birçok kişi tavsiyeler verir ama bu tavsiyeleri kendine göre uyarlamak gerekiyor” dedi.

