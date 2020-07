YKS Türkiye birincisi: Başarıyı disiplinli çalışmakla elde ettim

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)OSMANİYE'de lise öğrencisi Ümit Can Evleksiz, Yüksek Öğrenim Kurumları Sınavı'nda (YKS) eşit ağırlık Türkiye birincisi oldu. Evleksiz, başarının sihirli bir formülü olmadığını belirterek, "Birçok kişi başarının nasıl olduğunu soruyor. Bunun sihirli bir formülü yok. Disiplinli çalışma, yeteri kadar tekrar ve bol bol test çözmek benim için yeterli oldu" dedi.

YKS eşit ağırlık şampiyonu Ümit Can Evleksiz, ilk olarak Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz'ı makamında ziyaret etti. Ziyarete, İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak, Ümit Can Evleksiz'in mezun olduğu TOBB Fen Lisesi'nin Müdürü Zekeriya Urul, okul idarecileri ile öğretmenler de katıldı. Vali Yılmaz, Ümit Can Evleksiz'i çeşitli hediyelerle ödüllendirip, üniversite hayatında başarılar diledi.

Ümit Can'ın sınavda gösterdiği başarının gurur verici olduğunu belirten Vali Yılmaz, "Öğrencimize bize bu gururu yaşattığı için teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki Ümit Can, bu başarısını hep sürdürecektir. Böyle disiplinli çalışmaktan asla vazgeçmemesini tavsiye ediyorum. İnşallah hedeflerine ulaşacaktır. Bizi her zaman gururlandıracaktır. Annesini, babasını, başarıda emeği geçen milli eğitim müdürümüzü, okul müdürümüzü, öğretmenlerimizi kutluyorum. İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzden aynı disiplinle çalışmalarını devam ettirmelerini bekliyorum" dedi.

Ümit Can Evleksiz ise başarıyı disiplinli çalışmakla elde ettiğini söyledi. Başarının sihirli bir formülünün olmadığını belirten Evleksiz, "Birçok kişi başarının nasıl olduğunu soruyor. Bunun sihirli bir formülü yok. Disiplinli çalışma, yeteri kadar tekrar ve bol bol test çözmek benim için yeterli oldu. Bu işte kısa yol aramamak gerek, disiplinli şekilde çalışmak lazım. Okulda öğrendiklerimi tekrar ettim. Kitapta olan bilgileri daha iyi öğrenmek için birçok kaynak araştırdım, arkadaşlarıma sordum" diye konuştu.

Eşit ağırlıktan derece yaptığını, ancak aslında sayısalcı olduğunu söyleyen Evleksiz, üniversitede bilgisayar bölümünü tercih etmeyi düşündüğünü dile getirdi. Evleksiz, "Ara sınıflarda öğretmenlerimin anlattığı bilgileri, 9 ve 11'inci sınıflardan aldığım yeteri kadar bilgiyle 12'nci sınıfa kadar gelmiştim. Burada konular bitince eşit ağırlığa yöneldim. İşimi şansa bırakmamak için eşit ağırlık çalıştım" dedi.

BİLGİLERİ KİTAPTA BIRAKMAMAK GEREK

Sınava girecek öğrencilere de tavsiyelerde bulunan Evleksiz, bilgileri kitapta bırakmamak gerektiğini kaydetti. Evleksiz, "Ben öğrendiğim çoğu bilgileri sadece kitaptan öğrenmedim. Bazen arkadaşlarıma sorarak, bazen internetten araştırarak, bazen de görsellere bakarak öğrendim. Birçok kişi tavsiye verebilir ama o tavsiyelere kendilerine uygun bir şekilde uyarlamaları gerekiyor" diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü´nde memur olan baba Turgut ve anne Sabiha Evleksiz de çocuklarının başarısıyla gurur duyduklarını belirtti.DHA-Eğitim Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL

2020-07-28 13:00:09



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.