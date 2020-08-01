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Osmaniyeli YKS şampiyonu, Bahçeli'yi ziyaret edecek

DHA

Osmaniyeli YKS şampiyonu, Bahçeli'yi ziyaret edecek


İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)YÜKSEKÖĞRETİM Kurumları Sınavı´nda (YKS) eşit ağırlık puan türünde Türkiye 1´incisi olan Osmaniyeli Ümit Can Evleksiz, kendisini arayıp tebrik eden MHP Lideri Devlet Bahçeli´yi ziyaret edecek. Evleksiz ziyaretinde, Devlet Bahçeli´ye, Osmaniye´ye özgü bir hediye götürmeyi düşündüğünü söyledi.
YKS´de eşit ağırlık puan türünde birinci olan Osmaniye TOBB Fen Lisesi öğrencisi Ümit Can Evleksiz, beklemediği bir birincilik aldığını belirterek, sınavdaki başarısını disiplinli ve planlı çalışmaya borçlu olduğunu söyledi. Sayısal puan türünde rekabetin çok daha ciddi olduğunu kaydeden Evleksiz, "Herhangi bir yarışa ikinci olmak için girmezsiniz ama sınavdan çıkıp yanlışlarımı gördüğümde biraz üzüldüm. Özellikle de eşit ağırlıkta tam sıralamada kesinlikle birincilik beklemiyordum. İlk 100'e girebilmek için eşit ağırlık kolay geldi. Ben 12´nci sınıfta sayısal konular bitince eşit ağırlık çalışmıştım. Sınavda yerleştirmeye göre eşit ağırlıkta da 1´inci oldum ama ben sayısalcıyım. Üniversite tercihi olarak araştırma yapıyorum. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü tercih etmeyi düşünüyorum" dedi.
SINAVA GİRECEK ÖĞRENCİLERE TAVSİYELERDE BULUNDU
Sınava hazırlanacak öğrencilere tavsiyelerde bulunan Evleksiz, deneme çözmenin ve tekrar yapmanın önemine dikkat çekerek, "Sınava giren herkes, konulara az çok vakıf oluyor ancak hemen unutuluyor. 9, 10 ve 11. sınıflarda çalışmayınca 4 senenin bir yıla sığdırılması tam öğrenilmeden geçilmesine neden oluyor. Yeteri kadar tekrar yapılamıyor. Bence bu yüzden çalışmayı zamana yaymak gerekiyor. Hiçbir konuyu tam anlamadan geçmemek gerekir. Çünkü bir kere öğrenilmiş bir bilgi, sınavda büyük ihtimal işe yaramayacaktır" diye konuştu.
BAHÇELİ'YE HEDİYE GÖTÜRECEK
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli´nin, Türkiye birinciliğinin ardından kendisini arayarak, tebrik ettiğini anlatan Evleksiz, "Aslında bu konuyu farklı yönlere çekmeden, eğitim ve hemşehri açısından değerlendirmek gerekiyor. Sonuçta kendi şehri. Telefonda konuştuğumuz konular genelde eğitim, üniversite, bölüm, burslar gibi konularla alakalıydı. Ayrıca eğitim masrafları konusunda gerek olursa yardımcı olabileceğini söyledi. Ben de kendisine teşekkür ettim. Ankara'da olası bir ziyaretimizde kendisine Osmaniye ile alakalı bir hediye götürmeyi düşünüyorum. Çünkü Ankara'da Osmaniye'ye bir özlem çekiyordur" dedi.
SONUCU YOLDA ÖĞRENDİM
Baba Turgut Evleksiz ise oğlunun başarısından mutlu olduğunu belirterek, "Sonucu ilk öğrendiğimde yoldaydım ve çok büyük bir heyecan duydum. Çok çalıştı çok emek verdi. Bu emeğinin de karşılığını aldığı için mutlu olduk. Oğlum araştıran, geniş düşünen teknolojiye ve bu alandaki gelişmelere önem veren çok anlayışlı ve herkese saygılı bir öğrenci" ifadelerini kullandı.
BAŞARISI İÇİN DUA EDİYORUM
Anne Sabiha Evleksiz de oğlunun başarısı için dua ettiğini kaydederek, "Ben oğlumun her an yanındaydım. Yeri geldi beraber çalıştığımız günler de oldu. Uykusunun açılması için geç saatlere kadar ona eşlik ettiğim zamanlar oldu. Tüm emeği geçen herkese teşekkür ederim" diye konuştu.DHA-Eğitim Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL
2020-08-01 10:40:00

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