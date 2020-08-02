Yaralı yavru kedi, 15 dakikada tedavi edildi



İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)OSMANİYE'de, Emine Akyıldız'ın yaralı halde bulup HAYTAP'a teslim ettiği yavru kedi, 15 dakikalık operasyonla sağlığına kavuştu.

Fakıuşağı Mahallesi'nde, ev kadını Emine Akyıldız, evinin bulunduğu apartmanın kapısı önünde, bir yavru kedinin yaralı olduğunu ve güçlükle yürüdüğünü fark etti. Kediyi alıp, evine götüren Akyıldız, veteriner kliniğini aradı. Tedavi giderinin fazla olduğunu öğrenince de HAYTAP ile irtibata geçti. Kediyi, HAYTAP Karakız Görüntüleme Merkezi'ne götürdü. Bir bacağının kemiğinde kırık olduğu saptanan yavru kedi, ücretsiz olarak, 15 dakika süren operasyonla sağlığına kavuşturuldu.

'HAYTAP'A ULAŞTIK'

Emine Akyıldız, "Ev kedisine benziyor, evden kaçmış sanırım. Yaralı olduğu için sahip çıktık. Veteriner hekimleri aradık, tedavisi için bizim ödeyemeyeceğimiz bir ücret çıkartıldı. Bunun üzerine internetten HAYTAP'a ulaştık. Güzel bir şekilde ilgilendiler, bizi reddetmediler. Lütfen herkes elinden geldiği kadar HAYTAP'a destek versin ve sokaktaki canlıları korumaya dikkat etsinler" dedi. Akyıldız, yavru kediyi, sahiplendirmek istediğini de kaydetti.

'HAYTAP SAYESİNDE YENİ ADIMLAR ATACAK'

HAYTAP İl Temsilcisi Veteriner Hekim Ali Laçinbala ise 10 aylık olduğu tahmin edilen erkek kedinin bacak kemiğinde kırık olduğunu belirterek, "Kedimizin tedavisini 15 dakika gibi kısa bir sürede tamamladık. Kırık açık yaradan görünüyordu. Operasyonda, intrameduller pin uygulaması ile kemik uçlarını karşılıklı olarak birbirlerine sabitlendik. İyi olacağını ümit ediyoruz. HAYTAP sayesinde yeni adımlar atacak ve eski coşkusuyla doğada koşmaya devam eder" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL

2020-08-02 09:50:43



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