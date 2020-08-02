Tartıştığı kocası tarafından tüfekle vurularak öldürüldü

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İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)OSMANİYE'de, Fatma Altun (57) çıkan tartışmada eşi Mehmet Altun (74) tarafından tüfekle vurularak öldürüldü.

Merkeze bağlı Issızca Köyü'nde oturan Mehmet Altun ile eşi Fatma Altun arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Mehmet Altun evdeki tüfekle eşine ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği Fatma Altun kanlar içinde yere yığılırken, silah sesini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Fatma Altun'un hayatını kaybettiği belirlendi. Mehmet Altun, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Fatma Altun'un cesedi, Osmaniye Devlet Hastanesi morguna gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL

2020-08-02 18:17:12



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