Hafif ticari araç alev alev yandı

OsmaniyeGaziantep karayolunda seyir halindeyken alev alan hafif ticari araç, kullanılmaz hale geldi.
Alınan bilgiye göre, gece henüz sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir hafif ticari araç, henüz belirlenemeyen nedenle alev alarak yanmaya başladı. İçinde biri bebek 3 kişinin bulunduğu aracı alevler kısa sürede sardı. Sürücü ile yanındakiler araçtan inerek canlarını kurtardı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan aracı söndürdü. Araç kullanılamaz hale geldi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.