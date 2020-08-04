Koronadan ölen doktorun babası da yoğun bakımda

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Korona virüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden psikiyatri uzmanı Dr. Mustafa Özlü'nün Covid testi pozitif çıkan babasının da Malatya'da yoğun bakımda olduğu bildirildi.

Alınan bilgiye göre, İstanbul'da korona tedavisi görürken kurtarılamayan Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi psikiyatri uzmanlarından Dr. Mustafa Özlü'nün babası Remzi Özlü’nün de koronaya yakalandığı ortaya çıktı.

Covid19 testinin pozitif çıkması nedeniyle Malatya'da hastaneye kaldırılan Remzi Özlü'nün yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

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