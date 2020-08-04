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Metruk binada cesedi bulunan 10 yaşındaki Yusuf Efe toprağa verildi Kaybolduktan sonra metruk binada devrilen duvarın altında cesedi bulunan Yusuf Efe Bekar’ı bulan mahalleli genç o anları anlattı: "Cansız bedenini bulduğumuzda elinde kalemlik ve kalemliğin içerisinde de gazoz kapağı vardı"

İHA

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde mahallede oyun oynarken ortadan kaybolan ve aynı gün evlerinin üst sokağındaki metruk binada sur duvarının altında cesedi bulunan 10 yaşındaki Yusuf Efe Bekar, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Metruk binada cesedi bulunan 10 yaşındaki Yusuf Efe toprağa verildi Kaybolduktan sonra metruk binada devrilen duvarın altında cesedi bulunan Yusuf Efe Bekar’ı bulan mahalleli genç o anları anlattı: "Cansız bedenini bulduğumuzda elinde kalemlik ve kalemliğin içerisinde de gazoz kapağı vardı"

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde mahallede oyun oynarken ortadan kaybolan ve aynı gün evlerinin üst sokağındaki metruk binada sur duvarının altında cesedi bulunan 10 yaşındaki Yusuf Efe Bekar, gözyaşları arasında toprağa verildi.
Edinilen bilgiye göre, Şehit İbrahim Kundakçı Mahallesi'ndeki evlerinden saat 15.00 sularında ayrılan 10 yaşındaki Yusuf Efe Bekar eve gelmeyince Ayşe ve Muzaffer Bekar çifti mahallede Yusuf Efe’yi aramaya çıktı. Aramadan bir sonuç alamayan aile akşam saatlerinde Kadirli İlçe Emniyet Müdürlüğüne gelerek kayıp başvurusunda bulundu. Olayı duyan mahalleliler de küçük çocuğu aramaya başladı. Gece saat 23.30 sıralarında Yusuf Efe Bekar’ın yaşadığı evin bir üst sokağında metruk bir evin yıkılmış sur duvarının altında küçük çocuğu kanlar içinde hareketsiz şekilde yatar şekilde bulan mahalleliler durumu hemen 112’ye ve polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Yusuf Efe Bekar’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerini şeritle kapatan polis ekipleri soruşturma başlattı. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından küçük çocuğun cansız bedeni otopsi yapılmak üzere cenaze aracı ile hastane morguna kaldırıldı. Yapılan otopsinin ardından çocuğun cansız bedeni evlerine getirilip helallik alındıktan sonra kılınan cenaze namazının ardından, Kadirli Tapu Tepesi mezarlığında toprağa verildi.
Yusuf Efe'nin kaybolduğunu haber aldıktan sonra arkadaşlarıyla birlikte mahallede aramaya koyulan ve metruk binada cesedini bulan Çetin Önsel isimli mahalleli, o anları anlattı. Önsel, “Yusuf Efe öğleden sonra oyun oynamak için evden çıkmış. Bir süre sonra geri dönmeyince aile aramaya çıkmış. Ben Kadirli Belediyesi meclis üyesiyim. Aile daha sonra beni aradı ve belediyeden kayıp anonsu verdirelim dedi. Benim o şekilde haberim oldu. Ben de bu mahalledenim. Mahalleden arkadaşlarla birlikte biz de Yusuf Efe’yi aramaya başladık. Evlerinin üst sokağında bulunan metruk binaya gelince maalesef sur duvarının altında çocuğun cesedini bulduk. Burası çok eski bir bina. Bu sur duvarı da tuvalet olarak kullanılan yerin duvarıydı. Zannediyoruz ki üzerine devrildi.”

"Elinde kalemlik ve içerisinde gazoz kapağı vardı"
Küçük çocuğun cesedini bulan Çetin Önsel çocukların mahallede oyun oynamak için gazoz kapağı biriktirdiğini ve ölen Yusuf Efe’nin elinde de kalemlik içinde gazoz kapağı olduğunu söyleyerek, “Biz yöresel olarak bu oyuna tapa deriz. Çocuklar gazoz ve pet şişe kapağı toplar. Yusuf Efe’nin cenazesini bulduğumuzda elinde kalemlik ve kalemliğin içerisinde de gazoz kapağı vardı. Muhtemelen ya arkadaşlarının yanına oynamaya gidiyordu ya da arkadaşlarının yanından geliyordu” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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