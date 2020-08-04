Eşi tarafından öldürülen kadın toprağa verildi

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Osmaniye'de eşi tarafından öldürülen Fatma Altun toprağa verildi.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye’nin merkez Issızca köyünde meydana gelen olayda, Mehmet Altun (74) tartıştığı eşi Fatma Altun'u (50) av tüfeğiyle vurarak öldürdükten sonra jandarmaya teslim oldu.

Fatma Altun'un cenazesi baba ocağı Tüysüz köyünde gözyaşları arasında toprağa verildi.

Katil zanlısı Mehmet Altun jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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