Ayrılmak istediği eşi tarafından bıçaklanan öğretmen yaşam savaşı veriyor



OSMANİYE (DHA)OSMANİYE'de ayrılmak istediği eşi S.B. tarafından Kurban Bayramı'nın ikinci günü bıçaklanarak ağır yaralanan ücretli öğretmen Y.B. (43), tedavi gördüğü hastanede ölüm kalım savaşı veriyor. 3 çocuk annesi Y.B.'nin ilk eşinden olan kızı A.E. (19), annesinin 9 yıldır evli olduğu S.B.'den sürekli şiddet gördüğünü belirterek, "Ne annemin ne kardeşimin ne de benim can güvenliğimiz var. Devletimizden yardım istiyorum; Bize kalkan olmalarını istiyorum" dedi.

Kahramanmaraş'ta ücretli öğretmenlik yapan Y.B., 9 yıldır evli olduğu S.B. (52) ile anlaşmalı boşanmak için Kurban Bayramı'nın ikinci günü, Osmaniye'ye geldi. S.B. de boşanmayı kabul etti. 3 çocuk annesine, "Sizi Kahramanmaraş'a geri götüreyim arabayla, abdest de alın" dedi. Y.B. ile beraberinde olan annesi K.B. (68) ve kızı A.E.'yi aracına aldı. Ancak Cevdetiye Beldesi yakınlarına geldiklerinde aracı, arıza yaptığı gerekçesiyle durduran S.B., eşi Y.B.'ye bıçakla saldırdı. Kayınvalidesi K.B. ile üvey kızı A.E.'yi de darp edip, uzaklaştı.

Ağır yaralı kadın ambulansla Osmaniye'deki özel bir hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı.

Y.B.'nin yoğun bakım servisinde tedavisi sürerken, S.B. ise jandarma ekiplerince yakalanıp, tutuklandı.

YAŞADIKLARINI ANLATTI: TELEFONUNU ÇALDIRIRSAM POLİSİ ARA

Annesinin tedavi gördüğü hastaneden ayrılmayan A.E., yetkililerden yardım istedi.

Gözyaşı dökerek yaşadıklarını anlatan üniversiteli A.E., "Annemi daha önce benzin dökerek, yakmaya çalıştı. Annem bunlara rağmen sırf çocukları için ayakta kalmaya çalışıyor. En son Kurban Bayramı'nda görüştüğünde, annem korkuyordu. Bana mesaj attı, 'Eğer senin telefonunu çaldırırsam, direkt polisi ara, bu adam beni öldürmeye geliyor' dedi. 'Anne köye gidin oradaki kalabalıkta hiçbir şey yapamaz' dedikten sonra, yanlarında gittim. Orada küçük bir tartışma yaşandı, anlaşmalı boşanmaya karar verdiler. Adam, annemden gusül abdesti almasını istedi. Bizi bulunduğumuz şehre bırakmak için yola çıkardı. Yola çıkmadan önce de kardeşime, 'Hadi kızım bizim fotoğrafımızı bir çek' dedi. Ben 'Hayır çekme' dedim. 'O zaman sadece annenin fotoğrafını çek' dedi. Yola çıktığımızda arabanın teklediğini ve gitmediğini söyleyip, karşıdan otobüse binebileceğimizi söyledi. 'Karşıdan otobüs geçmiyor, binemeyiz' dedim. Sonra bizi araçtan indirdi, annemi bıçakladı. Annemin kanı ellerime geldi. Anneannemi ittikten sonra benimle boğuştu, bana zarar vermek istedi. Bu sırada bıçak yerdeydi, ben bağırmaya başlayınca kaçıp, gitti. Artık hiçbir çocuk annesinin öldüğünü ya da kanını görmesin" dedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL

2020-08-05 11:05:11



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