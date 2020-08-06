Osmaniye'de koronavirüs tedbirleri kapsamında denetim yapıldı Vali Yardımcısı Adem Yılmaz nezaretinde denetim yapan ekipler, esnaf ve vatandaşları maske ile sosyal mesafe kurallarına uymaları konusunda uyardı

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İçişleri Bakanlığı'nın Türkiye geneli sıkı denetim yapılacağını açıklamasının ardından bugün Osmaniye’de maske ve sosyal mesafe denetimleri başladı.

Osmaniye’de artan koronavirüs vakalarını önlemek amacıyla Vali Yardımcısı Adem Yılmaz sokağa çıkarak bölgedeki esnaf ve vatandaşları maske ile sosyal mesafe kurallarına uymaları konusunda uyardı.

Denetimler kapsamında polis uygulama noktasında, "Sağlık İçin Hepimiz İçin" sloganıyla araç sürücülerine yönelik maske ve hijyen denetimi yapıldı.

Denetimde Vali Yardımcısı Adem Yılmaz’a İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş, İl Jandarma Komutanı Albay Zafer Tombul, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Hulusi Akkuş da eşlik etti.

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