Tedavisi tamamlanan gece balıkçılı, doğaya salındı



İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)OSMANİYE'de bir vatandaş tarafından yaralı halde bulunduktan sonra, veteriner hekim tarafından tedavi edilen gece balıkçılı kuşu, yeniden doğal yaşam ortamına salındı.

15 Temmuz günü Yaverpaşa Mahallesi tren garı civarında bir vatandaş tarafından uçamaz halde bulunan gece balıkçılı kuşu, Osmaniye Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi. Yapılan ilk muayenesinde, sol kanat ucundan yaralı olduğu belirlenen kuş, Yaban Hayvanı Acil İlk Müdahale ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü. Burada veteriner hekim tarafından muayene edilip, tedavisi tamamlandıktan sonra uçma yetisini yeniden kazandı.

Tedavisi tamamlanan gece balıkçılı kuşu, Kırmıtlı Köyü civarındaki Kastabala Kuş Cenneti alanında yeniden doğal yaşam ortamına bırakıldı. DHA-Genel Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL

2020-08-06 14:35:38



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.