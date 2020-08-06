Freni patlayan traktör şarampole devrildi: 3 yaralı

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde freni patlayan traktörün şarampole yuvarlandığı kazada 3 kişi yaralandı.
Kaza, Düziçi ilçesine bağlı Burgaçlı köyü yolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, freni patalyan bir traktör şarampole devrildi. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan 3 kişiyi kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.