Osmaniye’de üç okul için yıkım kararı çıktı.

Osmaniye merkezde depreme karşı dayanıksız olduğu tetkik edilen üç okul için yıkım kararı verildi.

Osmaniye’de yapılan deprem tahkiki sonrası Osmaniye Valiliğinin 05082020 tarih ve 10214873 sayılı kararı ile Atatürk Ortaokulu, Ülkü İlköğretim Okulu ve Yavuz Selim İlköğretim Okulu için yıkım kararı verildi.

Buna göre 2020 2021 eğitim ve öğretim yılında yıkılacak olan okullardaki öğrenciler kendi okul binalarının inşaatı ve yapımı tamamlanana kadar diğer okullarda geçici olarak eğitimlerine devam edecek.

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