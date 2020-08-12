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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Doğum günü pastası için polis amcalarını aradı

İHA

Doğum günü pastası için polis amcalarını aradı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde korona virüs karantinasında olan 13 yaşındaki çocuk, yaş gününü kutlamak için polis amcalarından yardım istedi.
Covid19 dolayısıyla ev karantinasında bulunan 13 yaşındaki Selman Emek, yaş günü dolayısıyla evde bir doğum günü yapmak istedi. Ancak ev karantinası münasebetiyle dışarıya çıkamayan Selman, 155 polis hattını arayarak durumunu anlattı. Görevli polis memuru da, ilginç talebi amirlerine iletti. Selman’ın bu istediğini yerine getirmek için hemen harekete geçen Düziçi ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aldıkları doğum günü pastasını Selman Emek’e kısa sürede teslim ederek doğum gününü kutladılar.
Küçük Selman da, kendisini kırmayarak isteğini kısa sürece gerçekleştiren polis amcalarına teşekkür ederek ‘iyi ki varsınız’ dedi.

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