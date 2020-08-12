Hatay'da 'Yıldırım-5 Amanoslar Operasyonu' başlatıldı (2)

AMANOSLARIN OSMANİYE BÖLÜMÜNDE DE OPERASYON BAŞLADI
İçişleri Bakanlığı, terör örgütü PKK'ya yönelik 'Yıldırım-5 Amanoslar' operasyonunun başlatıldığını açıkladı. Operasyona katılan polis ve jandarmalar, Amanos Dağları'nın Osmaniye bölümünü teröristlerden temizlemek için harekete geçti. Operasyon, bölücü terör örgütü üyesi teröristlerin barındığı değerlendirilen Osmaniye Amanoslar kırsalında, polis özel harekât ve jandarma özel harekât timleriyle 'Yıldırım-5 Amanoslar' ismiyle başlatıldı. Operasyona, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Zafer Tonbul ve İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş'un bizzat katıldığı öğrenildi.İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)
DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL
2020-08-12 13:29:14
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