Leğendeki suda boğulma tehlikesi geçiren küçük Onur, 4 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Altın fiyatları bugün ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde su dolu leğende oyun oynarken boğulma tehlikesi geçiren ve kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alınan 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Yeniceharuniye Mahallesi Karataşlık semtinde ikamet eden Fadıma ve Ökkeş Sade çiftinin 4 yaşındaki çocukları Onur Sade, 9 Ağustos Pazar günü su dolu leğende oynarken boğulma tehlikesi geçirdi. Küçük Onur, ailesi tarafından hemen Düziçi Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Osmaniye’deki özel bir hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan küçük Onur, 4 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.