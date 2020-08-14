Bayram sonrası korona virüs vakalarındaki artış Osmaniye'de masaya yatırıldı Pandemi değerlendirme toplantısı Vali Erdinç Yılmaz başkanlığında yapıldı Vali Erdinç Yılmaz; “Kurallara uymayanlara cezaları uygulayacağız”

Osmaniye'de Kurban Bayramı sonrası korona virüs vakalarındaki artış Vali Erdinç Yılmaz başkanlığında yapılan Pandemi Değerlendirme Toplantısında masaya yatırıldı. Vali Yılmaz, denetimlerin bundan sonra çok daha sıkı şekilde yapılacağını ve kurallara uymayanlara ceza uygulanacağını açıkladı.

Valilik Ahmet Cevdet Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıya Belediye Başkanı Kadir Kara, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Türk, Vali Yardımcısı Adem Yılmaz, İlçe Kaymakamları, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mustafa Bolat, kamu kurum ve kuruluşları il müdürleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.

Toplantının başında konuşan İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Öznavruz, salgın sürecinde yapılan çalışmalar ve il genelindeki durum hakkında bilgi verdi. Tüm kurumların gayretle çalıştığını ifade eden Dr. Hasan Öznavruz, Kurban Bayramının ardından, çevre illerden ziyarete gelenler nedeniyle Osmaniye'deki vaka sayısında artış olduğunu ifade ederek, toplantıda var olan tedbirlere ek olarak alınacak tedbirler konusunda görüş alışverişinde bulunulacağını söyledi.

Toplantıda konuşan Vali Dr. Erdinç Yılmaz, salgın tehlikesinin halen devam ettiğini ifade ederek “Korona virüsle mücadelede tüm kurumlarımızla birlikte elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Osmaniye olarak şu anda kısmen iyi durumdayız fakat kontrolü kaybetmemek için daha fazla önlem almamız gerekiyor. Şu anda vaka sayısı artan iller de bir süre iyi durumdaydılar ama sonra kontrolü kaybettiler. Bu nedenle kontrolü kaybetmemek için daha fazla tedbir almamız gerekiyor. Tüm kurumlar kendi içinde mücadele etmeli, kendi içinde önlemini almalı ondan sonra da vatandaşlarımızı bilinçlendirmek için neler yapılabilir bunun üzerinde çalışmalı. Ama her şeyden önce hepimizin maske, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına hassasiyet göstermemiz gerekiyor. Bunu başta kendimiz yapacağız, çevremizdekileri de bu hususta uyaracağız “dedi.



“Kurallara uymayanlara cezaları uygulayacağız”

Denetimlerin daha da artırılacağını ifade eden Vali Yılmaz, “Kurallara uymayanlara cezaları uygulayacağız. Bunu vatandaşlarımızın sağlığını korumak için yapacağız. Kendimizin, sevdiklerimizin ve toplumumuzun sağlığı için herkes kurallara uymak zorunda. Eğer kurallara uyulmazsa salgınla mücadeleyi kazanamayız” dedi.

Virüsün kalabalık ortamlarda daha çok insana bulaştığının altını çizen Vali Yılmaz, düğün ve taziyelere katılmak zorunda olan vatandaşların tedbirlere hassasiyet göstermeleri gerektiğini belirtti.

Tedbirleri uygulamanın zor olmadığını ifade eden Vali Yılmaz, “Bazı vatandaşlarımız maskelerini zor nefes aldıkları gerekçesiyle takmıyorlar. Şunu unutmayalım ki, maske ile nefes almak, solunum cihazına bağlı nefes almaktan daha kolaydır. Temizlik zaten bizim kültürümüzde var. Sosyal mesafeye dikkat etmek ise zor değil. Bir süre daha bu kurallara dikkat ederek kontrollü sosyal hayatı sürdürmek zorundayız. Bu mücadeleyi hep birlikte kazanacağımıza inanıyorum” dedi.

Toplantıda korona virüs salgını konusunda daha önce alınan tedbirler değerlendirilerek, kontrollü sosyal hayat kapsamında alınması gereken tedbirlere dair görüş alışverişinde bulunuldu.

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