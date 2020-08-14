Osmaniye'de orman yangını (2)

KONTROL ALTINA ALINDI
Osmaniye'nin Sumbas ilçesine bağlı Mehmetli beldesinde çıkan yangın alanına giden Adana Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz, yaklaşık 20 hektara yakın kızılçam ormanının yandığını açıkladı. Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş itfaiye ekiplerinin ortak müdahalesiyle 40 arazöz, 2 greyder, 3 helikopter ile onlarca itfaiye erinin müdahale ettiği yangın 2, 5 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürüyor.
DHA-Genel Türkiye-Osmaniye / Sunbas Efendi ERKAYIRAN
2020-08-14 18:34:59
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