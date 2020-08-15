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Düziçi ilçesinde bir mahalle korona virüs karantinasına alındı

İHA

Osmaniye'nin Düziçi ilçesi Böcekli Beldesi Demirciler mahallesi, artan korona virüs vakaları dolayısıyla karantinaya alındı.

Düziçi ilçesinde bir mahalle korona virüs karantinasına alındı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesi Böcekli Beldesi Demirciler mahallesi, artan korona virüs vakaları dolayısıyla karantinaya alındı.
Demirciler mahallesinde bir günde 5 kişinin daha korona virüs testinin pozitif çıkması nedeniyle mahallenin giriş ve çıkış yolları toprak ve taş dökülerek karantinaya alındı. Karantina dolayısıyla Jandarma ekiplerini 24 saat nöbete başladığı mahallede, konuyla ilgili olarak Düziçi Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ”İlçemiz Böcekli Beldesi Demirciler Mahallesinde covid19 pozitif tanısı konulan hastaların filyasyon çalışmasında temas öyküsünün olması nedeniyle; bulaşın önlenmesini sağlamak, halk sağlığını korumak ve korona virus (covid19) salgınının kontrolü amacıyla Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27. ve 72. maddeleri gereğince 14.08.2020 tarihinden itibaren ikinci bir emre kadar giriş ve çıkışların sınırlandırılmasına oy birliği ile karar verilmiştir” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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