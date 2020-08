Başhekimden korona virüs uyarısı: “Bu reçeteyi belki şu an pek önemsemiyorsun, umarım pişman olmazsın”

Osmaniye’de korona vakaların arttığına dikkat çeken Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Tamer Gülsur, vatandaşları uyararak, “Reçete belli! Zorunlu haller dışında evinden dışarı çıkma! Bu reçeteyi belki şu an pek önemsemiyorsun, umarım pişman olmazsın” dedi

Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Gülsur, sosyal medyadan üzerinden yaptığı açıklamada, “Vaka sayıları ilimizde de hızla artıyor. Reçete belli! Zorunlu haller dışında evinden dışarı çıkma! Düğün, asker uğurlama vb. toplu ortamlara kesinlikle girme! İnsanlarla arana en az 1,5 metre mesafe koy! El sıkmak, sarılmak kesinlikle yasak! Ellerini sık yıka, dezenfekte et! Bu reçeteyi belki şu an pek önemsemiyorsun, umarım pişman olmazsın” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.