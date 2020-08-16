Osmaniyeli sporcular U18 Atletizm Şampiyonasından derece ile döndü

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Denizli’de devam eden U18 Yıldızlar Atletizm Tu¨rkiye S¸ampiyonasında Osmaniye’yi temsil eden iki sporcu derece ile döndü.

U18 Yıldızlar Atletizm Tu¨rkiye S¸ampiyonasında Osmaniye’yi temsil eden sporculardan Damlanur Anar cirit atmada Tu¨rkiye ikincisi, Emine Bal ise disk atmada Tu¨rkiye u¨c¸u¨ncu¨su¨ oldu.

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