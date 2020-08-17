AFAD Müdürü Bulut; “Tüm vatandaşlarımızı AFAD gönüllüsü olmaya davet ediyoruz”

Osmaniye İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Serhat Bulut, olası bir deprem anında, ilk dakikaların çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Tüm vatandaşları AFAD gönüllüsü olmaya davet ediyoruz" dedi.

AFAD Müdürü Serhat Bulut, yaptığı açıklamada, "Üzerinden 19 yıl geçmesine rağmen Marmara Depreminin hala acısı ve hüznünü yaşayan milletimizin bir ferdi olarak; Marmara depremi ve yakın zamanda gerçekleşen Elazığ Malatya ve Bingöl Erzurum gibi diğer depremlerde hayatlarını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kalanlara da başsağlığı diliyorum. Bu ve benzeri acı olaylar umarım tekrar yaşanmaz." diye konuştu.

Ülkenin jeolojik yapısından dolayı, birçok yerinin deprem riski altında olduğunu ifade eden Bulut, "Bunun yanında, deprem öncesinde alınacak önlemler de üzerinde durulan ve sürekli çalışma yapılan bir alandır. Bizler de Osmaniye AFAD olarak, AFAD Başkanlığımız ve diğer İl AFAD Müdürlüklerimiz gibi depreme hazır bir toplum oluşturma yolunda gayret ediyoruz. Osmaniye ilinin deprem bölgesinde olduğu bilinciyle, gerçekleştirmekte olduğumuz eğitim ve tatbikat faaliyetleriyle vatandaşlarımızı bilgilendirmeye çalışıyoruz. Bunun yanında; tüm vatandaşlarımızı olası bir deprem anında alacakları eğitimlerle profesyonel bir şekilde müdahale şeklini öğrenmeleri amacıyla AFAD Gönüllüsü olmaya davet ettik ve de davet etmeye devam ediyoruz. Osmaniyeli hemşerilerimiz bu davetimize yoğun bir şekilde karşılık vermiş olup, ayrıca buradan davetimize karşılık verdikleri için tüm AFAD Gönüllülerimize teşekkür ediyorum. Yeri gelmişken bir davette daha bulunmak istiyorum; Olası bir deprem anında, ilk dakikalar çok önemli olduğu için tüm vatandaşlarımızı aile bireyleri ile birlikte afet çantası hazırlamaya ve aile afet planı oluşturmaya davet ediyorum. Acıların tekrardan yaşanmaması dileğiyle, Rabbim ülkemizi ve tüm dünyayı afetlerden korusun" dedi.

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